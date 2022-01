Peter R. de Vries en zijn vriendin Tahmina Akefi zouden in de zomer van 2022 gaan trouwen, vertelt zij zondagavond in de documentaire Vertrouwelijk! op NPO1. In de film openbaart zij zich voor het eerst als de partner van de vermoorde misdaadjournalist.

De Vries vroeg Akefi in 2021 ten huwelijk. "Hij pakte mijn handen en keek mij aan", vertelt de 39-jarige schrijfster en journalist. "Hij had een heel mooie, zachte blik in zijn ogen. Hij legde zijn handen tegen mijn gezicht en zei: 'Zou je met mij willen trouwen?' Het moment was onverwacht, maar het zat er wel aan te komen. We hadden er al vaker over gesproken, al in 2017 toen we weer bij elkaar kwamen."

Het was de planning om rond de verjaardag van Akefi, in juni 2022, in het huwelijksbootje te stappen. De twee geliefden waren ook van plan om tegen die tijd hun relatie aan de buitenwereld te openbaren. Ze hielden hun relatie zes jaar lang geheim omdat Akefi niet bekend wilde staan als 'het liefje van'. De Vries en Akefi ontmoetten elkaar in 2015 tijdens een uitzending van het programma Pauw.

Akefi werkte in de loop der jaren als journalist voor media als NOS, BBC en NRC Handelsblad. Ze was regelmatig te gast in Pauw om te praten over vluchtelingen en presenteert nieuwsuitzendingen voor Rijnmond. Akefi omschrijft De Vries als lief en zorgzaam. "Maar hij had ook een gecompliceerd karakter. We stelden hoge eisen aan elkaar."