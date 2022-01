Marc-Marie Huijbregts is het slachtoffer geworden van een inbraak. De cabaretier meldde in de nacht van zaterdag op zondag op zoek te zijn naar een goede slotenmaker in Amsterdam.

"Er is ingebroken en er moet een nieuw slot in. Uiterlijk morgen", schrijft hij op Twitter.

Veel fans en volgers spreken hun medeleven uit over het incident. Aan RTL Boulevard vertelt de 57-jarige programmamaker dat hij de dieven op heterdaad heeft betrapt. Zij hebben niets meegenomen en Huijbregts is niet gewond geraakt.

Het is niet bekend of de politie een onderzoek naar de inbraak is gestart.