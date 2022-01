Christina Curry bevond zich een paar jaar geleden in een gewelddadige relatie. De 31-jarige dochter van Patricia Paay vertelt op Instagram openlijk over haar ervaring en schrijft dat ze blij is dat ze de "giftige situatie" achter zich heeft gelaten.

"Dit is iets persoonlijker dan wat ik normaal gesproken deel", aldus Curry. Ze deelt twee foto's, eentje uit 2018 en een recente.

"2018 was het jaar dat ik een blauw oog cadeau kreeg voor mijn verjaardag. Toch kostte het me nog twee jaar om de moed te vinden om te vertrekken." Het model is blij dat ze de "giftige situatie" achter zich heeft gelaten.

"Het is eng en verdrietig om naar de bovenste foto te kijken, maar ik ben trots op mezelf voor hoe ver ik ben gekomen. Dankbaar voor het nieuwe begin en de liefde in mijn leven."

Tot slot drukt Curry slachtoffers die in dezelfde situatie zitten op het hart de moed te vinden om te vertrekken. "Weet dat je beter verdient. Je zult er geen spijt van krijgen."