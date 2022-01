Rapper Bizzey en zijn vrouw Renee krijgen een dochter. Het is het tweede kind voor het stel, dat eerder deze maand al bekendmaakte in verwachting te zijn.

Op Instagram deelt Bizzey, de artiestennaam van Leo Roelandschap, een aantal foto's, waaronder een met een flinke stapel luiers. Die spellen de tekst "It's a girl". Ook zijn zwangere vrouw Renee en zoon November staan op de foto's.

Op Nieuwjaarsdag liet het koppel weten in verwachting te zijn van een tweede kind. "Another one", schreef Bizzey op Instagram bij een reeks foto's van de zwangere Renee en een plaatje van de echo.

De twee, die in 2014 in het huwelijksbootje stapten, werden in november 2015 ouders van November.