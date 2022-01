Jamie Spears wil dat zijn dochter Britney Spears een uitgebreide verklaring onder ede aflegt, meldt TMZ vrijdag.

Wie is wie in de zaak-Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

John Zabel: de tijdelijke curator over het financiële gedeelte van Britneys leven.

Alex Weingarten: de advocaat van Jamie Spears.

De advocaat van Jamie Spears heeft de advocaat van Britney een e-mail gestuurd met het verzoek een datum vast te leggen voor een bijeenkomst die buiten een rechter om gaat. In de mail, die in handen is van TMZ, schrijft advocaat Alex Weingarten van plan te zijn Britney een verklaring af te nemen.

De advocaat van Jamie Spears hoopt dat beide partijen kunnen "samenwerken om een wederzijds aanvaardbare datum te vinden waarop het horen van Britney door kan gaan". Jamie Spears zal volgens zijn advocaat eerst een verklaring afleggen, gevolgd door de zangeres. Weingarten wil dat zowel vader als dochter in maart gehoord wordt.

TMZ heeft via bronnen vernomen dat de voorgestelde verklaring onder andere gaat over de uitspraken die Britney in juni deed, toen de rechter haar ondertoezichtstelling ophief. Zo vertelde de zangeres dat ze tegen haar wil werd vastgehouden in een behandelcentrum en dat haar vader weigerde haar te laten trouwen of een baby te krijgen.

Ook wil de advocaat Britney vragen naar de veiligheid van haar kinderen en mogelijk drugsgebruik. Britneys advocaat Matthew Rosengart wil haar vader op zijn beurt vragen naar mogelijk persoonlijk gewin gedurende de tijd dat de zangeres onder zijn curatele stond.