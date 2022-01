Jason Momoa leeft sinds de scheiding tussen hem en actrice Lisa Bonet in een camper in Los Angeles. Dat schrijft Page Six. De camper staat op het erf van een vriend, in de buurt van het huis waar Bonet woont met de twee kinderen die zij en Momoa samen hebben.

Bonet en Momoa maakten op 13 januari dit jaar bekend te gaan scheiden, na een relatie van zeventien jaar. In een gezamenlijke verklaring hadden de twee het over "vele veranderingen in deze tijd". "Onze familie is geen uitzondering", zeggen ze daarover. "En dus delen we ons nieuws dat onze wegen scheiden."

De twee acteurs benadrukten dat ze zich blijven toewijden aan hun kinderen. De Aquaman-ster en de Cosby Show-actrice hebben samen een dochter en een zoon, de veertienjarige Lola en Nakoa-Wolf (13). Ze waren sinds 2005 bij elkaar en trouwden in 2017. Momoa heeft ook een goede band met Bonets dochter, actrice Zoë Kravitz, die zij kreeg met Lenny Kravitz.