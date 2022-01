Janet Jackson staat bekend als een artiest die weinig prijsgeeft over haar privéleven, maar voor de documentaire Janet maakte de zangeres een uitzondering. De vier uur durende film, die in de Verenigde Staten in twee delen wordt uitgezonden, is gemaakt ter ere van het veertigjarig jubileum van haar debuutalbum. NU.nl zet een aantal opvallende onthullingen op een rij.

Vader wilde niet dat Janet ging studeren

Janet Jackson groeide op in de schaduw van het succes van haar broers, die The Jackson 5 vormden. De zangeres was zelf van plan te gaan studeren, maar daar stak haar vader Joe een stokje voor nadat hij een demo hoorde die zijn dochter had opgenomen in het huis van de Jacksons.

De Amerikaanse bracht op zestienjarige leeftijd haar eerste plaat uit. Ze vertelt dat ze weinig invloed had op de muziek die op het album stond, omdat haar vader toen nog haar manager was. Zelf wilde ze de muziek onder alleen haar voornaam uitbrengen, om het op eigen kracht te maken in plaats van constant geassocieerd te worden met haar broer Michael. Nadat ze haar eerste album uitbracht, brak ze met haar vader als manager, zodat ze zelf meer inspraak kreeg in haar carrière.

Eerste huwelijk geplaagd door drugsgebruik

Janet trouwde op achttienjarige leeftijd met James DeBarge, die eveneens uit een muzikale familie komt en onderdeel was van de groep DeBarge. De zangeres vertelt dat dit huwelijk geplaagd werd door het drugsgebruik van haar man. Zo liet hij haar tijdens hun huwelijksnacht drie uur lang alleen, omdat hij op zoek ging naar drugs. Janet stelt gedurende hun huwelijk regelmatig in de nacht door de stad te hebben gereden om hem te zoeken. Ook spoelde ze zijn drugs meermaals door de wc. De twee gingen na een jaar uit elkaar.

De inmiddels 55-jarige zangeres ontkent oude geruchten dat ze in het geheim een kind met DeBarge zou hebben. "Hoe zou ik een kind bij zijn vader kunnen weghouden? Hoe zou ik dat kunnen doen?", vraagt ze zich af in de documentaire. Janet zegt dat de geruchten ontstonden toen ze een rol in Fame speelde. Ze kwam rond die tijd wat aan, omdat ze met een anticonceptiepil was begonnen.

Janet en Michael groeiden uit elkaar

De artieste vertelt in de documentaire dat ze in haar jonge jaren erg close was met haar broer Michael. Volgens de zangeres begon dit te veranderen rond de tijd dat het album Thriller verscheen. Waar ze normaal altijd over alles konden praten, ontstond er een afstand tussen broer en zus. Janet geeft aan dat ze geen plezier meer met hem kon maken.

Ze vertelt tevens dat haar broer haar regelmatig pestte met haar gewicht, waar ze onzeker van werd. Hij zou haar termen als 'varken', 'paard' en 'slet' hebben genoemd. "Hij lachte erom en ik ook, maar diep van binnen deed het me wel pijn. Als iemand zegt dat je te zwaar bent, dan heeft dat invloed op je."

Janet en Michael Jackson in 1993 tijdens de Grammy Awards. Janet en Michael Jackson in 1993 tijdens de Grammy Awards. Foto: ANP

Wél romantiek in tweede huwelijk

Haar relatie met René Elizondo Jr. was naar eigen zeggen heel anders dan haar eerste huwelijk. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst toen Elizondo aan een film werkte en een gemeenschappelijke vriend hem uitnodigde om Janet te ontmoeten.

Op niet eerder vertoonde beelden is te zien hoe hij Janet ten huwelijk vraagt op een strand in Hawaï in 1987. "James (DeBarge, red.) heeft mij nooit ten huwelijk gevraagd of een ring gegeven. Dus nu was het anders. En ik wilde ook dat het anders was", aldus de zangeres in de documentaire.

Ze trouwden in 1991 en hoewel ze in 2000 uit elkaar gingen, kijkt Janet positief terug op het huwelijk. "Ik moest gewoon vrij zijn van iemand die drugs gebruikte. René was grappig, we hadden gewoon altijd lol samen. Hij was heel charmant."

Janet botste heftig met albumproducers

Janet was het vaak niet eens met producers Jimmy Jam en Terry Lewis tijdens het opnemen van haar album Rhythm Nation. In een video, opgenomen door haar (toenmalige) echtgenoot Elizondo, is te zien hoe de zangeres in de studio haar geduld verliest tijdens het opnemen van You Need Me.

"Waar lach je om? Vertel me wat er aan de hand is, Jimmy", vraagt ​​ze aan een grinnikende Jam. "Je zit daar te lachen terwijl ik dit goed probeer te doen." Terwijl Jam tegen Elizondo zegt dat hij de camera moet neerleggen, escaleert de ruzie. Daarop snauwt Janet: "Ik heb het de hele nacht gezongen en jij blijft maar 'uh-uh' zeggen. Ik ben het zat."

Jam vertelt de zangeres dat ze niet energiek klinkt. "Jij bent de zangeres. Het enige wat je hoeft te doen is zingen. We proberen een plaat te maken." Naar aanleiding van deze woorden stormt Janet de studio uit en dreigt ze het album te schrappen.

Tegenwoordig kijken Janet en de twee producers op de verhitte discussies terug als "bewijs van hun artistieke superkracht". "Ik hou van het creatieve proces", aldus Janet. "Er zijn veel mensen die denken dat ik gewoon naar de studio kom en een liedje zing. Maar ik schrijf ook teksten en melodieën. Er waren dingen in de wereld die me bezighielden en waar ik iets over wilde zeggen."