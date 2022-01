Tegen Lil Kleine is een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist, meldt RTL Boulevard-verslaggever Sander Knura op Twitter. Hoewel de artiest eerder verklaarde zich niet schuldig te hebben gemaakt aan mishandeling op het Rembrandtplein in Amsterdam, blijkt uit vertoonde beelden in de rechtbank dat dit wel degelijk het geval is.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, heeft op 6 december 2019 samen met twee mannen uit Boxtel een man mishandeld op het Rembrandtplein. Het 28-jarige slachtoffer werd volgens het Openbaar Ministerie door drie mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht gestompt of geslagen.

Dat vertelt het slachtoffer ook in de rechtbank. Hij zegt dat de daders onder invloed waren van drank en cocaïne. "Ik werd aangewezen, toegetakeld en weggejaagd of het dagelijkse kost voor ze was."

Toen het slachtoffer na een duw ten val kwam, volgden nog meer schoppen. De artiest, die niet aanwezig was in de rechtbank, ontkende eerder volgens zijn advocaat de clubbezoeker te hebben mishandeld en de twee andere verdachten zeggen Lil Kleine niet te te kennen. De situatie is vastgelegd op camera, waarin duidelijk te zien is dat de mannen met elkaar communiceren.

De Officier van Justitie spreekt van "zinloos uitgaansgeweld". "Geweld dat niet te rechtvaardigen valt." Omdat het gaat om mishandeling in vereniging, wordt het misdrijf alle drie de verdachten even zwaar aangerekend.

Tegen verdachte Peter S. is 120 uur taakstraf en twee weken onvoorwaardelijke celstraf geëist, tegen Arnold H. een taakstraf van 150 uur en voorwaardelijke celstraf van 150 uur. Hun straf wijkt wegens hun strafblad iets af van dat van de rapper.

Rapper maakte zich eerder schuldig aan geweld

De artiest is eerder in aanraking gekomen met politie en justitie. Hij maakte zich volgens de rechter eerder schuldig aan mishandeling, openlijk geweld en winkeldiefstallen.

Lil Kleine werd vooral bekend met hits als Drank & Drugs, Loterij, Krantenwijk en door de rapformatie New Wave. Eind mei kwam de rapper nog in het nieuws over een vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Tijdens een vakantie zou Vaes bebloed de hotellobby ingelopen zijn, wat ze later weer ontkende. Vaes deed uiteindelijk geen aangifte van het incident.