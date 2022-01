Prinses Charlene van Monaco herstelt goed van onder andere de keel-, neus- en oorinfectie waaraan ze in het afgelopen jaar meermaals is geopereerd. Toch is ze donderdag niet aanwezig bij de jaarlijkse verering van de heilige Devota, meldt het paleis van Monaco donderdag in een officiële verklaring.

"Het herstel van hare koninklijke hoogheid prinses Charlene verloopt momenteel bevredigend en zeer bemoedigend", luidt de verklaring van het paleis. "Omdat het herstel en de follow-up voor tandheelkundige zorg nog enkele weken zullen duren, zal de prinses de festiviteiten rondom de verering van de heilige Devota dit jaar helaas niet kunnen bijwonen."

Eerder werd al bekend dat Charlene momenteel in een niet nader genoemde kliniek in Monaco verblijft om te herstellen van de infecties en vermoeidheidsklachten. Als gevolg van complicaties verbleef ze vorig jaar zo'n zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika.

Het paleis verwacht dat Charlene zich over enkele weken weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques zal voegen. "Zodra haar gezondheid het toelaat, zal de prinses met vreugde weer gezellige momenten met hen delen."