Famke Louise wil stappen ondernemen tegen Dennis Schouten en Jan Roos, het presentatieduo van het YouTube-kanaal Roddelpraat. Daarin werd een niet eerder gedeeld nummer van de zangeres afgespeeld, waaruit volgens het duo kan worden opgemaakt dat zij ook is lastiggevallen door Ali B.

In een video op Instagram vertelt de onlangs bevallen Famke Louise dat dit niet het geval is. "Dat is absoluut niet waar", zegt de zangeres. "Er is nog nooit iets gebeurd, er is nog nooit iets voorgevallen tussen mij en Ali."

De rapper, die door onder anderen oud-kandidaten van The voice of Holland wel wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, heeft haar "altijd met respect" behandeld, aldus de zangeres. "Ik heb nooit dingen op een vervelende manier ervaren."

Het nummer dat in Roddelpraat te horen is, had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager. Ze was boos en wilde dingen van zich af schrijven. "Ik zat toen niet lekker in mijn vel en als artiest schrijf je dan bepaalde dingen van je af." Daarna is het volgens haar ook weer goed gekomen met Ali B.

De zangeres is erg geschrokken en boos op de makers van Roddelpraat. Ze is van plannen stappen te gaan ondernemen. "Het is nooit de bedoeling geweest dat deze track online zou komen. Er is iets gepubliceerd wat superschadelijk is en wat ik onacceptabel vind. Het is echt wel een inbreuk op mijn privacy."

Ali B voorlopig niet aan het werk

Famke Louise tekende eind 2018 een contract bij SPEC, het managementkantoor van Ali B en zijn vrouw. In 2020 besloot ze daar te vertrekken. Volgens Ali B gebeurde dit zonder overleg.

De rapper maakte woensdagmiddag bekend voorlopig al zijn werkzaamheden neer te leggen nu hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hij doet dit in afwachting van wat het Openbaar Ministerie zal besluiten omtrent de twee aangiftes die tegen hem gedaan zijn.