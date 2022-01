Julia Stiles heeft haar tweede kind welkom geheten. De baby heet Arlo, zo maakte de veertigjarige actrice woensdag bekend op Instagram.

"Het nieuwste lid van ons gezin helpt me herinneren hoe oneindig liefde kan zijn", schrijft Stiles bij een foto van de voeten van haar baby.

De Amerikaanse actrice, bekend van films als 10 Things I Hate About You en Save the Last Dance, deelt ook een foto van haar toilet waarop met viltstift een poppetje is getekend. Dat heeft haar vierjarige zoon gedaan. Hij moet volgens de actrice nog wennen aan zijn nieuwe rol als grote broer.

Stiles is getrouwd met camera-assistent Preston J. Cook, die ze in 2015 leerde kennen op de set van de film Blackway. Ze trouwden in 2017.