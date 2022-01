Lady Gaga keek voor haar rol in House of Gucci goed naar hoe onder meer katten en vossen zich gedragen, vertelt ze in een interview met Variety.

"Voor het begin van de film bestudeerde ik een huiskat", aldus de zangeres en actrice, die in House of Gucci de rol van Patrizia Reggiani speelde. Reggiani was getrouwd met modeondernemer Maurizio Gucci, die in 1995 werd neergeschoten en overleed. Reggiani werd voor de moord veroordeeld.

Ook bekeek Gaga hoe vossen jagen. "Bij de begrafenis, waar Patrizia in contact komt met het personage van Al Pacino (hij speelt Aldo Gucci, de oom van Maurizio), verandert ze ineens in een vos, omdat ze op jacht is. Ik heb oefeningen gedaan in mijn hotelkamer waarbij ik me voorstelde dat ik een dier was."

Voor de laatste scène van de film keek de actrice naar panters. "Omdat panters zich heel langzaam voortbewegen, maar als ze eenmaal hun prooi te pakken hebben, gaat het er heel gewelddadig en lelijk aan toe."