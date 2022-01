Vrijdag gaat in de rechtbank van Amsterdam de mishandelingszaak verder waarin Lil Kleine een van de verdachten is. De rapper zal zelf niet aanwezig zijn, maar stuurt zijn advocaat voor de inhoudelijke behandeling.

Het is 6 december 2019 als Lil Kleine, echte naam Jorik Scholten, betrokken raakt bij een vechtpartij in Amsterdam. Een man uit Boxtel wordt op het Rembrandtplein door twee mannen mishandeld. Het 28-jarige slachtoffer zou door drie mannen zijn vastgepakt, meerdere malen tegen het lichaam zijn geschopt en in zijn gezicht zijn geslagen of gestompt. Na een val volgen nog meer schoppen.

De man is een bezoeker van nachtclub Oliva en zou daar ruzie hebben gekregen met Lil Kleine. De man stoot binnen per ongeluk een vrouw aan en zou direct zijn excuses hebben aangeboden, zo staat in de aangifte. De 27-jarige rapper zou hier getuige van zijn geweest en woedend hebben gereageerd. Bij het bestellen van een drankje, een half uur later, wordt hij door Lil Kleine aangewezen en uitgescholden, zegt hij in de aangifte.

De twee mannen die het slachtoffer geschopt en geslagen hebben, zouden goede vrienden van Lil Kleine zijn. Ook de eigenaar van de nachtclub zegt dat de rapper betrokken is geweest bij de ruzie. Lil Kleine heeft zelf gezegd dat er niets van klopt en dat hij niet betrokken was bij de ruzie.

Van de mishandeling zijn beelden van bewakingscamera's, die vrijdag zullen worden getoond. Wat er precies op die beelden te zien is, is nog niet bekendgemaakt. Voor het onderzoek zijn ook diverse getuigen gehoord.

Lil Kleine zal dus zelf niet aanwezig zijn in de rechtszaal. Vrijdag zal waarschijnlijk de eis tegen hem en de andere twee verdachten bekendgemaakt worden.

Het is niet de enige keer dat Lil Kleine wordt beschuldigd van mishandeling. In de zomer van 2021 was de rapper onderwerp van onderzoek na een incident met zijn verloofde Jaimie Vaes op het Spaanse eiland Ibiza. Daarbij zou Lil Kleine zijn partner geslagen hebben, maar beiden hebben gezegd dat er geen sprake is geweest van fysiek geweld. Het incident leidde er wel toe dat het huwelijk werd uitgesteld.