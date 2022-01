Chris Berendse, die in het tweede seizoen van Prince Charming de rol van begeerlijke vrijgezel vervult, vond het daten voor de camera minder ongemakkelijk dan verwacht. Hij vertelt in gesprek met NU.nl dat hij al snel een sterke band opbouwde met de redactie en camera- en geluidsmensen, waardoor hij minder last had van hun aanwezigheid bij intieme momenten.

Dit artikel bevat spoilers over de finale en reünieaflevering van Prince Charming.

In de realityserie van Videoland reizen zestien singles af naar Italië in de hoop het hart van een Prince Charming te veroveren. Waar de zestien kandidaten samen tijd in een villa doorbrengen, komt Berendse daar alleen op bezoek voor activiteiten en dates met de mannen en slaapt hij zelf alleen in een hotelkamer.

Omdat zijn contact met de kandidaten beperkt is, heeft hij meer de gelegenheid om een band op te bouwen met de crew van het programma. "Ik heb de aanwezigheid van de camera's zelf niet als heel ongemakkelijk ervaren, want ik werd al snel besties met de productie en crew", aldus Berendse. "Zij waren de enigen die ik veel om me heen had. Ze werden een soort van familie."

Hij is zich ervan bewust dat het voor de mannen die in de villa verbleven iets anders ligt. "Ik weet dat een aantal van hen meer aan de camera's en iedereen eromheen moesten wennen. Zij raakten vooral bevriend met elkaar en ik stond daar op een afstand van."

Berendse zit met een gebroken hart op de bank

In de reünieaflevering, waarin de tranen rijkelijk vloeiden, blijkt dat Berendse niet meer samen is met Jakop, de man die hij in de finale koos. Jakop besloot na een periode van daten dat hij toch niet genoeg voor Berendse voelt om hun relatie naar een hoger plan te brengen. Hierdoor zag Berendse zich in de afgelopen weken op televisie verliefd worden, terwijl hij zelf met een gebroken hart op de bank zat.

"Aan de ene kant is het natuurlijk fijn om die mooie momenten terug te zien. Bij de date dat Jakop en ik gaan koken, zie ik zelf nu ook de manier waarop ik naar hem kijk. Dat zeggen de andere deelnemers achteraf ook: 'Zo heb je nooit naar mij gekeken.'"

De twee besloten op een donderdagochtend uit elkaar te gaan. Later die dag kwamen enkele vrienden bij Berendse langs om samen de nieuwe aflevering te bekijken. Zijn vrienden wisten toen echter nog niets over de uitkomst van het programma en waren dus ook niet op de hoogte van zijn gebroken hart. "Ik zat daar te kijken naar hoe leuk het allemaal was in Italië, terwijl de tranen in mijn ogen stonden en zij van niets wisten."

Spijt van zijn deelname en zijn beslissingen in het programma heeft hij niet. "Ondanks de tranen van de afgelopen weken hebben Jakop en ik ook hele leuke tijden gehad. Sowieso was het hele programma een soort sneltrein langs toffe ervaringen. Natuurlijk denk ik weleens: had ik die persoon wel zo snel moeten wegsturen en maakte ik overal wel de goede keuzes? Misschien was het dan allemaal anders gelopen, maar so be it."

De zakelijke en de menselijke Chris

Berendse nam na de opnames drie mensen in vertrouwen, zodat hij er wel met iemand over kon praten. Hij is vooral opgelucht dat nu iedereen weet hoe zijn avontuur is afgelopen. "Ik heb eindelijk het gevoel weer volledig mezelf te kunnen zijn. Ik hoef niet meer een deel van mezelf geheim te houden en kan alles op tafel leggen wat ik wil."

Waar veel mensen het misschien vreselijk zouden vinden om zichzelf op kwetsbare momenten op televisie terug te zien, heeft Berendse hier minder moeite mee. "Ik kreeg veel vragen van mensen die zichzelf niet terug zouden willen zien. Ik had dat niet. Ik kwam erachter dat dit bij hen vooral voortkomt uit een hele kritische kijk op zichzelf. Ik heb dat niet."

Wel ziet Berendse dat hij naarmate het seizoen vorderde, meer ontspannen oogt. "In de eerste afleveringen ben ik meer de zakelijke Chris die op een podium evenementen host. Later zie ik echt 100 procent de menselijke versie die zijn muurtjes omlaag heeft. Ik vond het ook fijn om tijdens de reünie de rol van prins naast me neer te kunnen leggen en echt te praten over hoe ik me voel."

Voor Berendse was het belangrijk om gedurende de serie eerlijk te zijn over zijn gevoelens. "Ik wil laten zien dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen en op je bek te gaan. Die big-boys-don't-crymentaliteit zat er bij mij ook nog wel ergens in, maar dat komt wel uit een tijdperk dat we achter ons moeten laten. Dat mannen emoties laten zien, mogen we best omarmen met z'n allen."