Mariska Bauer viert vandaag haar 46e verjaardag en is blij dat ze het mag meemaken. De vrouw van Frans Bauer kreeg onlangs een herseninfarct, maar schrijft op Instagram dat het nu goed met haar gaat.

"Gelukkig verloopt mijn herstel voorspoedig en voel ik me goed, mede dankzij de steun van mijn man, de kinderen, mijn ouders en mijn beste vriendinnetjes", aldus Bauer bij een foto van zichzelf met een kopje koffie.

De zanger vertelde eerder dat zijn vrouw spraakproblemen kreeg en ook last van haar arm had. Daarop hebben ze de hulp van een arts ingeschakeld, die een herseninfarct constateerde. Er is geen directe oorzaak van het infarct gevonden.

Mariska Bauer schrijft verder dat ze blij is met de steun die ze heeft ontvangen via sociale media. "Ook de berichten die ik van jullie krijg doen me erg goed! Dankjewel."