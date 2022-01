Femke van der Laan heeft bijna vijf jaar na het overlijden van haar man Eberhard van der Laan ruimte in haar leven voor een nieuwe liefde. In gesprek met De Telegraaf vertelt ze over het gemis van haar echtgenoot, die tot zijn dood in 2017 de burgemeester van Amsterdam was.

Als de krant haar vraagt naar de mogelijkheid van een nieuwe partner in haar leven, zegt ze dat die er al is. Op de vraag of Eberhard deze persoon had gemogen, antwoordt ze: "Vast wel." Ze gaat niet verder in op haar nieuwe relatie.

Femke vertelt in het gesprek vooral over het gemis van haar echtgenoot, die in 2017 overleed aan de gevolgen van longkanker. Soms slaat het verdriet keihard toe: "Dat heeft denk ik vooral met mijn kinderen te maken; als ik me realiseer dat ze verder op zullen groeien zonder vader. Straks krijgen ze een partner, gaan ze een studie kiezen, op eigen benen staan. En dan is hij er niet bij."

In Aan de randen van de dag schrijft ze over de laatste periode met haar man. Femke mist hem nog vaak. "Daar had ik wel last van tijdens het schrijven van dit boek. Dat ik regelmatig dacht: ik ga straks toch eens vragen hoe hij dit of dat zelf heeft beleefd. En dat ik me daarna realiseerde: o wacht; nou vergis ik me. Dat kan helemaal niet meer. Dat kwam dan wel binnen."

Het verdriet is volgens haar wel zachter geworden. "Het zal altijd met me meegaan. Je kunt het niet even opbergen, maar ik leer er wel beter mee leven. Het helpt dat ik een optimistisch mens ben en licht in het leven sta."