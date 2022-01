Linda Hakeboom werkt aan een boek waarin ze vertelt over alles wat ze meemaakte in de tijd dat ze borstkanker had. Lichamelijk gezien is de 36-jarige documentairemaakster genezen, maar in gesprek met Grazia vertelt ze dat de ziekte nog niet uit haar hoofd is.

"Ik vind het nog wel heel spannend om naar de toekomst te kijken", vertelt Hakeboom.

"Het is niet dat ik allerlei voornemens heb als: in 2022 wil ik dit doen of die plek op de wereld gezien hebben. Ik ben nog veel te veel van de schrik aan het bekomen; in mijn hoofd is die ziekte echt nog niet weg. Mijn enige echte doel voor 2022 is een boek schrijven over alles wat ik heb meegemaakt."

De programmamaker zegt dat het een verlengstuk wordt van haar vlogs. Daarin nam ze de kijkers mee in het ziekteproces en in het boek wil ze "nog dieper ingaan op de materie". "Ik ben nu alles wat er in mijn hoofd opkomt aan het opschrijven - dat helpt ook bij de verwerking - en pas later ga ik kijken wat de hoofdlijn wordt."

Hakeboom is haar ziekte nu psychisch aan het verwerken. "Ik merk dat alles nu een beetje terugkomt, ik heb flashbacks naar die tijd. Ik praat erover met een psycholoog, dat is fijn."

"Hiervoor was het allemaal heel helder: je bent ziek en onder behandeling. Nu moet ik het ineens weer zelf doen, terwijl er net een stoomlocomotief over me heen is gereden, mijn fysiek nog niet meewerkt en het geestelijk ook nog niet gaat zoals ik wil."