Romee Strijd heeft het huwelijksaanzoek van Laurens van Leeuwen met ja beantwoord. Het model is voor de wet al sinds 2018 met hem getrouwd, maar de twee hebben dit nog niet gevierd met een ceremonie.

Strijd deelt dinsdag enkele foto's van het aanzoek, dat in de bergen van Zwitserland plaatsvond, op haar Instagram. "Ik heb ja gezegd", schrijf ze bij foto's van zowel het aanzoek als de ring.

Het model trouwde in 2018 al officieel met Van Leeuwen, maar deed dit slechts om praktische redenen. "Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist", zei ze hier destijds over.

Strijd en Van Leeuwen maakten er geen geheim van dat er nog een 'droombruiloft' georganiseerd moest worden. De zoon van presentator Bert van Leeuwen gaf destijds al toe dat er ook nog een aanzoek moest komen.

Het stel werd eind 2020 ouders van dochter Mint.