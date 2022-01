Monica Geuze ontkracht de roddels over haar relatie, die volgens verschillende juicekanalen op springen zou staan. De influencer en presentatrice heeft geen idee hoe dat gerucht is ontstaan.

Toen haar vriend Robbert Kroese ineens minder vaak in de vlogs van Geuze te zien was, ontstond het gerucht. Volgens de juicekanalen zijn de twee niet meer samen.

"Daar is niks van waar", vertelt de 26-jarige Geuze in gesprek met RTL Boulevard. "Het gaat zoals het altijd gaat, het gaat gewoon goed. Er komen steeds gekkere verhalen." De presentatrice vertelt dat ze geen idee heeft waar die vandaan komen. "Ik heb niet het idee dat die komen van mensen om ons heen, want die weten wel hoe het zit."

Het stel zit er in elk geval niet mee "en lacht er juist om". "Ik heb bijna het idee dat het onze relatie versterkt als mensen zeggen dat het minder goed gaat. We zijn hartstikke gelukkig."

Geuze en Kroese hebben sinds een kleine twee jaar een relatie, nadat ze elkaar hebben leren kennen via een datingapp. Ze wonen samen in Amsterdam.