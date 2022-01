Prinses Charlène van Monaco viert dinsdag haar 44e verjaardag. Al enige tijd is ze niet meer in het openbaar verschenen en is prins Albert tijdens publieke gelegenheden alleen. Wat is er aan de hand met Charlène?

Wie is prinses Charlène? Charlène Lynette Wittstock werd op 25 januari 1978 geboren in de Zimbabwaanse stad Bulawayo. In 1989 verhuisde haar gezin naar Zuid-Afrika.

Net als haar moeder heeft Charlène zwemtalent: zo deed ze in 2000 mee aan de Olympische Zomerspelen in Sydney.

In datzelfde jaar leerde ze prins Albert van Monaco kennen tijdens de Grand Prix. Zes jaar later kregen ze een relatie en in 2011 trouwden ze.

In 2014 werd de tweeling Gabriella en Jacques geboren.

In haar rol als prinses zet Charlène zich in voor diverse goede doelen en organisaties. Zo is ze ambassadeur van de Special Olympics en de Nelson Mandela Foundation. In 2012 richtte ze haar eigen organisatie op, die als missie heeft om kinderen veilig te leren zwemmen.

Voor haar eigen goede doel maakt Charlène in mei 2021 een reis naar Zuid-Afrika, het land waar ze opgroeide. Ze zou in diezelfde maand weer terugreizen naar Monaco en daar de Grand Prix bijwonen (die overigens is gewonnen door Max Verstappen), maar haar terugkeer blijft uit. In een korte verklaring laat het paleis weten dat Charlène kampt met een oor-, neus- en keelinfectie en dat ze niet mag reizen.

In een radio-interview vertelt de prinses later dat de infectie is veroorzaakt door een sinuslift, waarbij een implantaat in haar kaak werd geplaatst. Tijdens het herstel mag ze niet vliegen en hierdoor ziet ze zich genoodzaakt om tot eind oktober in Zuid-Afrika te blijven.

In de tussentijd is Charlène dus ver verwijderd van haar gezin, al vliegen haar man Albert en kinderen Gabriella en Jacques in juni naar Zuid-Afrika. Hun tienjarig huwelijksjubileum 'vieren' ze begin juli zonder elkaar. "Dat is echt heel moeilijk", vertelt de prinses in gesprek met Channel24. "Albert is mijn rots in de branding. Zonder zijn kracht en liefde had ik niet door deze moeilijke tijd kunnen komen." In augustus komen Albert en haar kinderen weer naar Zuid-Afrika.

In augustus deelt Charlène een foto van haar en prins Albert, die haar bezoekt in Zuid-Afrika.

Zes maanden geen vast voedsel

Tijdens hun bezoek gaat het opnieuw mis met de prinses. Op de eerste dag van september valt ze flauw en wordt ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er stond toen al een derde operatie ingepland, die wordt vervroegd. Een verklaring vanuit het paleis aan het publiek is dat Charlène nog steeds kampt met de kno-infectie. Enige tijd blijft het stil rond de prinses, maar een maand na haar opname plaatst de echtgenote van Albert weer een foto van zichzelf op Instagram. "God bless", schrijft ze erbij.

Bronnen rond het koningshuis laten weten dat de prinses er veel slechter aan toe was dat het paleis deed voorkomen. Zo zou Charlène een half jaar lang alleen vloeibaar voedsel hebben gegeten en zou het haar zelfs bijna fataal zijn geworden.

Na zes maanden in Zuid-Afrika mag Charlène weer vliegen en begin november keert ze terug naar Monaco. De prinses is nog niet weer de oude en daarom maken zij en Albert gezamenlijk bekend dat ze een aantal weken rust houdt en niet te zien is bij publieke gelegenheden, zoals de nationale feestdag in Monaco. De prinses rust uit in een kliniek buiten de dwergstaat. Inmiddels draait de geruchtenmachine op volle toeren: bronnen melden dat hun huwelijk op springen staat en dat Charlène daarom psychische hulp zoekt.

Fysiek en mentaal uitgeput

Deze suggestie wordt stellig weersproken door prins Albert. Haar opname in de kliniek heeft niets met eventuele relatieproblemen te maken. "Dat wil ik heel duidelijk maken", laat de prins in een verklaring aan de pers weten.

De oorzaak van Charlènes oververmoeidheid wordt niet bekendgemaakt. Het gaat om "verschillende factoren die privé zijn", aldus Albert. "Ze was overduidelijk fysiek en mentaal uitgeput. Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan."

De opname in de kliniek was een keuze van de prinses zelf. Hoelang ze daar blijft, is op dat moment nog niet bekend. Tegen de Kerst laat Charlènes woordvoerder weten dat haar herstel bemoedigend is, maar dat het "nog wel een paar maanden kan duren voor ze weer volledig hersteld is". De feestdagen viert het gezin samen.

Momenteel verblijft ze nog steeds in de kliniek. Er gaan geruchten dat Charlène deze week terugkeert naar Monaco voor Sainte Devoté, de nationale feestdag die op vrijdag 27 januari wordt gevierd. Maar of de prinses dan ook weer in de openbaarheid treedt, is nog maar de vraag.