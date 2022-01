Een Amerikaanse roddelblogger moet van de rechter 1,25 miljoen dollar (1,11 miljoen euro) aan Cardi B betalen. Tasha K werd door de rapper aangeklaagd voor smaad en laster, zo meldt onder andere Vulture.

In de rechtbank vertelde Cardi B dat ze last had van angstaanvallen, depressieve gevoelens en zelfs overwogen heeft haar leven te beëindigen. De roddelblogger schreef en vertelde op YouTube zeker te weten dat Cardi B gewerkt had als prostituee, destijds herpes had opgelopen en cocaïne gebruikte.

Naast die beweringen zou Cardi B volgens Tasha K haar echtgenoot hebben bedrogen. Een jury besloot dat de roddelblogger schuldig was en 1 miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen. De overige 250.000 dollar zijn voor de medische kosten die de rapper heeft gemaakt.

De aanklacht stamt uit november 2019.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).