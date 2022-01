Edsilia Rombley droomde als jong meisje niet van een carrière als zangeres, maar wilde accountant worden. In het programma Lago di Beau vertelt ze dat ze als kind altijd al deed alsof ze accountant was.

"Ik droomde van zo'n mantelpakje, wolkenkrabber, koffertje en dat ik dan accountant was", aldus Rombley in gesprek met Beau van Erven Dorens. "Totaal niet dromend van een zangcarrière."

Rombley denkt wel te weten waar die wens vandaan kwam: haar moeder was alleenstaand en moest keihard werken om genoeg geld bij elkaar te krijgen om haar kinderen en zichzelf te onderhouden. "En als iemand dan vroeg wat ik later wilde, zei ik: geld, veel geld. Geen zorgen over de maandelijkse huurkosten."

De zangeres dacht niet dat geld gelukkig maakt. "Maar ik wist wel dat geld het soms makkelijker maakte."