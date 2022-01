Ye en zijn nieuwe vriendin Julia Fox zijn voor het eerst als koppel samen naar een evenement geweest. De twee reisden naar Frankrijk om de Parijs Fashion Week in de hoofdstad bij te wonen.

Zondag werden Ye en Fox gespot op de rode loper en bezochten ze samen de modeshow van KENZO. Langs de catwalk zaten naast de artiest en de Uncut Gems-actrice nog een aantal andere grote sterren, zoals Pharrell Williams en Tyler the Creator. Op foto's is te zien dat ze een matchende outfit hadden gekozen. Zowel Ye, die zich vroeger Kanye West noemde, als Julia droeg een spijkerbroek en bijpassend jasje van spijkerstof.

In haar podcast Forbidden Fruits zei Fox vrijdag dat alle aandacht die ze nu krijgt vanwege haar nieuwe vlam haar "niets kan schelen". Haar verlangen naar aandacht zou iets uit haar verleden zijn. "Mensen zeggen dat het mij alleen maar om de roem gaat of om het geld, maar ik date mijn hele volwassen leven al met miljardairs", vertelde ze toen.

De 44-jarige Ye en de 31-jarige Fox zijn sinds Oud en Nieuw aan het daten. De twee ontmoetten elkaar op een feestje in Miami, waarna snel een tweede date in New York volgde. Daarna zijn ze ook samen gespot in Los Angeles, toen ze een diner verlieten waar ook Madonna en oud-bokser Floyd Mayweather aanwezig waren.