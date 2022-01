Na maanden van juridische strijd zijn Kelly Clarkson en haar ex-man Brandon Blackstock het eens geworden over het verdelen van hun ranch in Montana. De 39-jarige zangeres moet 5 procent afstaan van de woning met een prijskaartje van 17,8 miljoen dollar, wat neerkomt op 900.000 dollar (ruim 793.000 euro). Dat blijkt uit rechtbankpapieren die Page Six in handen heeft.

Clarkson verloor in december een poging om Blackstock via de rechter uit de ranch te zetten. Daar woont hij sinds de scheiding nog altijd. De voormalig agent van onder anderen Blake Shelton voerde aan dat de woning niet was opgenomen in de huwelijkse voorwaarden van het stel.

De zangeres en haar ex-man maakten in juni 2020 bekend dat ze na zeven jaar huwelijk uit elkaar gingen. Een jaar later werd tijdens de afwikkeling van de scheiding bepaald dat ze een tiende van haar inkomen moet afdragen aan haar ex.

Naast die 150.000 dollar per maand, moet Clarkson maandelijks ook een kleine 50.000 dollar overmaken voor de levenskosten van de twee kinderen van het stel. Samen hebben ze dochter River Rose (7) en zoon Remington Alexander (5).