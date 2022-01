Nick Jonas en zijn vrouw Priyanka Chopra zijn voor het eerst ouders geworden. De zanger maakte vrijdag op Instagram bekend dat ze een baby hebben gekregen via een draagmoeder.

"We zijn dolblij om te bevestigen dat we een baby hebben verwelkomd via een draagmoeder. We vragen om privacy tijdens deze speciale tijd terwijl we ons concentreren op ons gezin", schrijft de zanger, onder meer bekend van de band the Jonas Brothers.

Jonas en Chopra trouwden in december 2018. Chopra vertelde in 2019 al dat ze een sterke wens heeft om moeder te worden. "Een huis kopen en een baby krijgen staan op mijn to-dolijstje", zei de actrice toen tegen de Indiase Vogue.