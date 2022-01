Weerman Piet Paulusma is vrijdagmiddag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het 65-jarige televisie-icoon werd verrast in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden, waar zijn tweelingbroer Lume hem de onderscheiding opspeldde. Dit gebeurde in het bijzijn van commissaris van de Koning Arno Brok.

Dat meldt Omrop Fryslân, waar Paulusma al drie decennia voor werkt. De weerman werd onderscheiden voor zijn grote inzet voor Friesland en het werk voor talloze goededoelenorganisaties. Hij dacht dat hij voor een lezing kwam en was totaal verrast.

Paulusma liet in een eerste reactie aan Omrop Fryslân weten dat het "veel met me doet. Ik ben er blij mee en trots op. En ik ben blij met alle mensen die het hebben gesteund."

Bij de uitreiking waren diverse prominenten en vrienden van de Friese weerman aanwezig, zoals Omroep MAX-directeur Jan Slagter, radio-dj Erik de Zwart en Wiebe Wieling, de voorzitter van de Elfstedenvereniging.