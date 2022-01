André Hazes viert vandaag zijn 28e verjaardag en de moeder van zijn zoon André junior, Monique Westenberg, heeft daarom een ode aan hem geschreven op sociale media. Bij een foto van de zanger en hun hond schrijft Westenberg dat ze trots is op haar ex.

Hazes en Westenberg zijn nu ongeveer een jaar uit elkaar. De zanger heeft in de tussentijd twee relaties gehad: met Sarah van Soelen, met wie hij zou gaan samenwonen, en met Anne Rose. Westenberg beschrijft hen in haar felicitatie als mensen die de trein in- en uitstappen.

"Het leven is een treinreis en daar stappen door de jaren heen veel personen in en vaak ook weer uit. Jouw trein zat de afgelopen 28 jaar in de fastlane. Alle coupés bomvol met energieën en prikkels. Meestal was jij de machinist, soms hing je wankelend uit de ramen en er zijn ook keren geweest dat je bijna voor je eigen trein lag. Zoals afgelopen jaar", aldus Westenberg, die doelt op de burn-outachtige klachten waar de zanger mee kampt.

Westenberg was kapot van de relatiebreuk, maar omwille van hun zoon gaan de twee goed met elkaar om. Ze is trots op Hazes, die alle optredens heeft afgezegd en aan zichzelf werkt. "Je hebt, voor je dit nieuwe levensjaar ingaat, veel wagonnetjes losgekoppeld en daarmee veel patronen en personen achter je gelaten. Je mag ontzettend trots op jezelf zijn en de stappen die je maakt."

Hazes is volgens zijn ex dapper, omdat hij de cirkel doorbreekt. "Deze reis, met en naar jezelf, is het grootste cadeau aan jezelf. De mensen die belangrijk voor je zijn, reizen met je mee in jouw trein. Halte voor halte."