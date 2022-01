Rolf Sanchez en zijn vriendin Sophia zijn nu drie jaar samen en voor de zanger is er niemand die zo goed bij hem past. In gesprek met De Telegraaf zegt hij een huwelijksaanzoek te overwegen.

"Daar denk ik wel over na. Maar als ik haar vraag, ga ik nu niet zeggen hoe ik dat ga aanpakken natuurlijk", aldus de dertigjarige zanger in gesprek met de krant.

"Maar als ze ’ja’ zegt, dan maakt het alles compleet. Ze is de vrouw van mijn dromen", vertelt Sanchez over de zangeres en danseres die hij leerde kennen achter de schermen bij het programma DanceSing, waar zijn neef destijds aan meedeed.

Hoewel Sanchez doorgaans niet iemand is die op vrouwen afstapt, deed hij het bij Sophia wel. Daar is hij nog steeds heel blij mee. Sophia had geen idee wie de zanger was. "Pas toen er daar mensen met me op de foto wilde, kwam bij haar de vraag op: 'Wie ben je dan!?'".