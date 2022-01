Het Franse kasteel van de familie Meiland is na ruim anderhalf jaar verkocht. Dat melden de familie en de makelaar donderdag aan Shownieuws.

Chateau Marillaux, bekend de realityserie Chateau Meiland, stond in eerste instantie voor ruim 1,2 miljoen euro te koop. Al snel bleek dat bedrag te hoog te zijn en ging het kasteel in december voor bijna 8 ton in de verkoop.

Chateau Meiland was in 2019 voor het eerst op tv. Het SBS-programma won in 2019 de Gouden Televizier-Ring. Eind 2020 verhuisde de familie Meiland officieel terug naar Nederland.