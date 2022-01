Alec Baldwin is volgens TMZ aangeklaagd voor het zwartmaken van een vrouw via Instagram. De 63-jarige acteur zou de vrouw, met wie hij eerder contact had, er ten onrechte van hebben beschuldigd te hebben meegedaan met de bestorming van het Capitool begin vorig jaar.

Baldwin kwam met de vrouw in contact toen hij een bericht las over een Amerikaanse soldaat (de schoonbroer van de vrouw) die was omgekomen in Afghanistan. De acteur besloot de weduwe 5.000 dollar (ruim 4.400 euro) te geven en deed dit via haar zus.

Kort na de bestorming van het Capitool zag hij een Instagram-bericht van de vrouw, die bij de protesten aanwezig was. Daarop zou Baldwin haar hebben aangesproken.

"Ben jij dezelfde vrouw die ik geld heb gestuurd voor de echtgenote van de man die in Afghanistan is omgekomen? Wat ik heb gedaan uit respect voor de diensten die hij ons land heeft bewezen? Daarom had ik niet verwacht dat je zou meedoen aan de bestorming van het Capitool", zou de acteur hebben geschreven.

Vervolgens zou hij haar privéberichten hebben gestuurd. Ook wordt hij ervan beschuldigd de foto van de vrouw op zijn eigen account te hebben gedeeld, waarna fans van Baldwin de vrouw hebben lastiggevallen en bedreigd.

Het vermeende slachtoffer stelt dat ze niet heeft meegedaan aan de bestorming van het Capitool en dat ze er ook niet in de buurt was. Ze geeft toe een gesprek te hebben gehad met de FBI, die geconstateerd zou hebben dat ze niets verkeerd heeft gedaan.

De vrouw eist meer dan 25 miljoen dollar schadevergoeding vanwege emotionele schade. De woordvoerder van de acteur heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.