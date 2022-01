Sia heeft het erg zwaar gehad door de kritiek die ze kreeg op haar film Music. De muzikante maakte haar regiedebuut met een film over een meisje met autisme, maar kreeg woedende reacties. Daardoor kampte Sia met suïcidale gedachten.

In gesprek met The New York Times in een profiel over komiek Kathy Griffin, vertelt Sia hoe haar goede vriendin haar door de periode heen hielp.

"Ik had suïcidale gedachten en viel terug in oude gewoontes, waardoor ik naar een afkickkliniek ben gegaan", aldus Sia. Griffin heeft daarin een grote rol gespeeld: de actrice plande een etentje op een plek waar ze zeker gezien zouden worden door paparazzi. Op die manier zou er even ander nieuws over Sia worden gegenereerd dan slechts verhalen over de film. "Daarmee heeft ze mij echt gered."

Music vertelt het verhaal van een meisje met autisme, gespeeld door actrice en danseres Maddie Ziegler. Sia en Ziegler werkten talloze keren samen voor de muziekvideo's van de artieste. Het casten van Ziegler leverde echter kritiek op: volgens leden van de autismegemeenschap was het beter geweest om een actrice te kiezen die zelf ook met autisme kampt.

Daarnaast vonden recensenten de film niet erg goed. Het verhaal zou beledigend en zelfs schadelijk zijn voor mensen met autisme.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).