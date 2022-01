De Nederlandse influencer Negin Mirsalehi is in verwachting, deelt ze woensdagavond op Instagram. De 33-jarige internetpersoonlijkheid, die op Instagram ruim 6,8 miljoen volgers heeft, laat weten dat ze niet makkelijk zwanger is geworden.

"Ben zo blij om te delen dat Mau en ik een baby verwachten. De afgelopen anderhalf jaar was misschien wel een van de zwaarste perioden die we hebben meegemaakt", schrijft Mirsalehi.

"Ons is namelijk verteld dat het heel moeilijk zou worden om zwanger te raken. Dus dit is ons kleine wondertje, waar we enorm dankbaar voor zijn."

De influencer en haar vriend Maurits Stibbe verloofden zich in de zomer van 2021. Stibbe is ook haar zakelijk partner.