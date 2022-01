Monique des Bouvrie heeft een nieuwe relatie, bevestigt ze woensdag aan RTL Boulevard na berichtgeving in Story. De 59-jarige ontwerper is samen met modeondernemer Otto Klein.

Haar nieuwe liefde vond ze ruim een jaar na het overlijden van haar partner Jan des Bouvrie. De interieurontwerper overleed aan de gevolgen van prostaatkanker.

Des Bouvrie en Klein ontmoetten elkaar in november 2021 tijdens een zakelijke afspraak. "We zijn gezellig aan het daten en that's all", vertelt Des Bouvrie.

In gesprek met Nouveau vertelde de ontwerper eerder dat ze het belangrijk vindt om door te gaan, ondanks het verlies. Ze verheugt zich er dan ook op weer te reizen.

"Lekker in ons huis in Frankrijk te kunnen zijn. Jan was daar gelukkig, ik ben dat ook. Ik zie er niet tegenop om daar zonder hem te zijn. In je leven verzamel je herinneringen en bij mij voeren de mooie de boventoon."