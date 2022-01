Het is nog onduidelijk of Britney Spears haar vader miljoenen dollars moet vergoeden voor de juridische onkosten die hij maakte als beheerder van haar bezittingen, maar in afwachting van het besluit daarover moet de zangeres over haar geld kunnen beschikken, bepaalde een rechter in Los Angeles woensdag.

Wie is wie in de zaak Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap had over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Mathew Rosengart: de advocaat van Britney.

Tijdens een verhitte hoorzitting voor rechter Brenda Penny, ruzieden de advocaten van Britney en Jamie Spears en anderen die betrokken zijn bij de nu beëindigde curatele over beschuldigingen van wangedrag, lekken naar de pers en over wie het geld van de ster moet beheren, schrijft The Hollywood Reporter.

Justin Gold, de advocaat van John Zabel, de tijdelijke beheerder van de bezittingen, betoogde dat de bezittingen moeten worden overgedragen aan de zangeres. Jamie's advocaat Alex Weingarten reageerde afwijzend. "Laten we niet vergeten waarom deze ondercuratelestelling er was," zei Weingarten. "Mevrouw Spears ging onverantwoordelijk met haar geld om."

De rechter weigerde geld opzij te zetten

Britney's advocaat Mathew Rosengart bracht naar voren dat "de ondercuratelestelling voorbij is" en uiteindelijk weigerde rechter Penny om geld opzij te zetten. Zij legde uit dat er wettelijke voorzieningen zijn om te zorgen dat advocaten betaald worden wanneer hun honorariumverzoeken in een beschikking worden toegewezen.

Jamie Spears wilde dat zijn dochter zijn advocaat, die 1.200 dollar (ruim 1.060 euro) per uur rekent, betaalde tot de rechtbank woensdag uitspraak deed. Volgens de advocaten van vader Spears, die een 27 bladzijdes tellende petitie inleverden, is dat nodig om het curatorschap zo snel mogelijk af te handelen.

Jamie Spears zei eerder dat hij geen geld van Britney wil

De aanvraag is opmerkelijk: Jamie Spears heeft eerder gezegd dat hij geen geld van zijn dochter wilde zien. Begin november zei hij nog dat hij geen compensatie hoefde. Gedurende alle jaren van het curatorschap liet hij zichzelf een fors bedrag per jaar uitkeren uit de inkomsten van zijn dochter.

Britney Spears stond bijna veertien jaar lang onder curatele van haar vader. In 2021 verklaarde de zangeres in een emotionele getuigenis dat ze al heel lang onder de curatele uit wilde, maar nooit die kans kreeg. De rechter gaf haar toen toestemming om een eigen advocaat in de arm te nemen, waarna het toezicht in november 2021 per direct werd beëindigd.