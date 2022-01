Jamie Lynn Spears heeft in de tournee rondom haar eigen boek Things I Should Have Said meerdere interviews gegeven waarin ze ook inging op vragen over de relatie met haar zus Britney. Laatstgenoemde heeft nu via haar advocaat geëist dat Jamie Lynn daarmee ophoudt.

Jamie Lynn zegt dat het boek over haarzelf gaat en schrijft amper over haar zus, maar in interviews gaat het steeds over de zangeres. Rolling Stone heeft nu een brief van Britneys advocaat ingezien waarin Jamie Lynn ertoe gemaand wordt te stoppen met praten over haar zus.

"Je hebt zelf gezegd dat dit boek niet over haar gaat. Britney heeft het boek niet gelezen en gelooft je op je woord, maar aangezien ze geen onderdeel van je boek is, vragen we je te stoppen met over haar praten. Doe je dat niet, dan ziet Britney zich mogelijk genoodzaakt het via een rechter te spelen", aldus de advocaat.

Volgens de advocaat van Britney lijkt het er nu op dat Jamie Lynn haar boek probeert te promoten door te praten over haar zus. "We schrijven deze brief met enige terughoudendheid, omdat Britney eigenlijk niet nog meer aandacht voor je slecht getimede boek wil creëren. Hoewel ze het boek niet heeft gelezen, schokt het haar dat je probeert te profiteren van haar lijden."

Britney moet woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen in de zaak rond de curatele die ruim dertien jaar over haar is uitgevoerd. Jamie Spears, de vader van de zangeres, had jarenlang alle zeggenschap over Britney. Hij besloot over haar financiën, maar ook over wat ze wel en niet kon eten en welke medicatie ze kreeg. Eind 2021 kwam er een einde aan de curatele, maar het financiële gedeelte is nog niet helemaal afgehandeld.