Stefano Keizers maakte begin januari bekend dat hij een nieuwe relatie heeft, wat tot verwarring bij zijn fans leidde: minder dan twee maanden eerder werd nog bekend dat zijn jarenlange relatie met Ellis voorbij was. In gesprek met De Telegraaf vertelt hij nu dat de relatie al veel eerder verbroken was.

"Ik begrijp dat ik daarmee veel verwarring heb gecreëerd, maar ik zal het verduidelijken. Aan het einde van de zomer hebben Ellis en ik onze relatie beëindigd. Ik heb toen besloten die breuk voorlopig niet wereldkundig te maken", aldus de kunstenaar in gesprek met de krant.

Toen hij in november zijn huidige vriendin Loes Wijnhoven tegenkwam, heeft hij de relatiebreuk met Ellis wereldkundig gemaakt. Keizers kende Wijnhoven al langer. "Want in 2019 heb ik met Loes en haar tweelingzus Renée meegewerkt aan een kerstalbum (Wijnhoven is onderdeel van het zangduo Clean Pete, red.). Ik vond haar meteen heel leuk en aantrekkelijk."

Keizers heeft zijn schoonfamilie inmiddels al ontmoet. Sterker nog: dat gebeurde vlak voordat hij naakt op het podium verscheen tijdens de Comedy Central Roast of Hans Klok. "Mijn hele schoonfamilie weet nu hoe ik er naakt uitzie. Voor zover ik weet, kon iedereen erom lachen. Behalve mijn eigen moeder, zij vond het allemaal maar erg dom van me."

Zijn nieuwe vriendin kon het wel waarderen. "Ik ben trouwens niet trots op mijn lichaam, maar toen Loes achteraf liet weten het heel mooi te vinden, wist ik zeker dat de liefde tussen ons ontzettend sterk is."