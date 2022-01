Gerard Joling heeft het afscheid van zijn moeder Janny, die twee weken geleden op 92-jarige leeftijd overleed, vastgelegd op camera. In zijn nieuwste vlog "draait het natuurlijk om haar", schrijft Joling bij een aantal fragmenten die hij dinsdag deelt via Instagram.

De zanger zegt het belangrijk te vinden ook dit soort moeilijke momenten te delen. "Als je vlogt, dan doe je dat niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden. Het leven is namelijk niet altijd 'om te gieren'. Twee weken geleden hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve moeder. Dit is nog steeds ontzettend zwaar, maar ook dat hoort bij het leven", zegt hij.

Janny kwam geregeld voorbij in de video's van haar zoon. "Dat vond ze niet altijd even leuk, omdat ze dan 'werd herkend op straat'. De schat. Mijn nieuwe vlog draait natuurlijk om haar. Nog één keer. De laatste keer. Ik laat jullie zien hoe de afgelopen weken zijn geweest, ook al waren deze erg verdrietig."

Een paar dagen voor haar overlijden belandde Janny in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Een aantal dagen ervoor had Joling nog een video online gezet waarin hij samen met zijn moeder Kerstmis vierde.