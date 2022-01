Duncan Laurence gaat verhuizen naar Stockholm, zo bevestigt zijn manager dinsdag aan RTL Boulevard. De 27-jarige Songfestival-winnaar plaatste maandag een cryptische tweet waarin hij hintte op een verhuizing.

"Hé Stockholm, ben zo blij dat ik jou mijn nieuwe thuis mag noemen", twitterde Laurence maandag.

Volgens zijn manager zal de zanger zijn tijd gaan verdelen tussen Nederland en Zweden en zal hij dus regelmatig naar zijn oude woonplaats terugkeren.

De carrière van Laurence is een belangrijke reden voor de verhuizing, aangezien er in de Zweedse hoofdstad veel muzikanten en tekstschrijvers wonen. De zanger heeft eerder laten weten bezig te zijn met het maken van nieuwe muziek. Daarnaast is hij een van de coaches in de Vlaamse versie van The Voice Kids.

De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Arcade, bracht zijn debuutalbum in het najaar van 2020 uit. De opvolger verschijnt dit jaar.