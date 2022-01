De dochter van Robert Doornbos en Chantal Bles heeft de afgelopen dagen met een buikvirus in het ziekenhuis gelegen. De Formule 1-analist schrijft dinsdag op Instagram dat het virus de zesjarige Jada bijna fataal werd, maar dat haar situatie inmiddels stabiel is.

Doornbos vertelt dat Jada met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. "Ze was binnen enkele uren totaal uitgedroogd, waardoor zij in een voorstadium zat van een shock", aldus de voormalig Formule 1-coureur. "Dit kan heel ernstig zijn."

"We zijn enorm geschrokken en moeten het nog een plekje geven dat Jada ons weer bijna werd afgenomen", schrijft Doornbos over zijn dochter die op tweejarige leeftijd al een tumor met uitzaaiingen had. Ze werd hiervan in 2019 genezen verklaard.

"Jada heeft een engeltje op haar schouder en is zelf zo krachtig. Alles is nu stabiel. Nu herstellen zodat ze weer lekker kind kan zijn", aldus haar vader.

Bles en Doornbos verloofden zich afgelopen december nogmaals. Dat deden ze jaren geleden al eens, maar van een trouwerij kwam het nog niet. Ze hebben samen ook nog een zoon: Josh.