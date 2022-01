Actrice Jodie Sweetin, bekend van Full House en Fuller House, gaat voor de vierde keer trouwen. Ze laat dinsdag via Instagram weten dat ze zich heeft verloofd met haar vriend Mescal Wasilewski.

"Op ons en ons leven vol avonturen samen", schrijft ze bij een foto met Wasilewski waarop ze de verlovingsring laat zien. "Ik hou van je, Mescal, voor altijd. je bent mijn persoon. Ik kan niet wachten om het leven te zien dat nog voor ons ligt."

De actrice, die op 19 januari haar veertigste verjaardag viert, was al drie keer eerder getrouwd. Ze stapte op twintigjarige leeftijd voor het eerst in het huwelijksbootje met politieagent Shaun Holguin. De twee gingen na vier jaar uit elkaar. Een jaar later, in 2007, trouwde ze met Cody Herpin met wie ze dochter Zoie kreeg. In 2008 vroeg Sweetin een scheiding aan, die in 2010 rond was.

Later dat jaar kreeg ze een tweede dochter met Morty Coyle. De twee trouwden in 2012 en scheidden weer in 2013. In 2016 verloofde ze zich nogmaals, dit keer met Justin Hodak. Na de breuk vroeg ze in 2017 een omgangsverbod tegen hem aan. Hodak overtrad dit verbod en werd veroordeeld tot zes jaar cel.

Sweetin was als kindster te zien in de serie Full House als Stephanie Tanner. Van 2016 tot en met 2020 nam ze de rol nogmaals op zich in opvolger Fuller House.