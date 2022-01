Het gaat goed met Mariska Bauer. De 45-jarige vrouw van Frans Bauer werd begin januari getroffen door een herseninfarct, maar volgens de zanger is ze aan de betere hand.

"Het waren twee heftige weken met een hoop spanning en heel veel vragen. Gelukkig gaat het met Mariska heel erg goed. We zijn dankbaar dat de behandelingen goed aanslaan en dat er al veel vooruitgang is geboekt", schrijft de zanger maandag op Instagram.

Daarbij plaatst hij een foto van de bloemenzee in zijn woonkamer. "Bedankt allemaal voor de bloemen, de kaarten, de fruitmanden en alle lieve berichten."

De zanger vertelt in gesprek met RTL Boulevard dat zijn vrouw spraakproblemen kreeg en ook last van haar arm. Daarop hebben ze de hulp van een arts ingeschakeld, die een infarct constateerde. "Ik hoop het nooit meer te hoeven meemaken", zegt hij. Er is geen directe oorzaak voor het infarct gevonden.

Begin januari werd Mariska opgenomen in het ziekenhuis. Frans en Mariska trouwden in 2008 en hebben vier zonen: Christiaan, Frans jr., Jan en Lucas. Samen maakte het echtpaar verschillende programma's, waaronder Frans Bauer in China en Frans Bauer in Amerika.