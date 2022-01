Humberto Tan heeft besloten aangifte te doen tegen Albert Verlinde. Laatstgenoemde suggereerde zondagavond in de uitzending van Shownieuws dat de presentator zich in de tijd van RTL Late Night ongepast heeft gedragen ten opzichte van gasten van het programma.

"Albert Verlinde beschuldigt mij van ongepaste appjes naar iedere vrouw die ik leuk zou vinden in de periode bij RTL Late Night. Wat een kolder! Pure smaad", schreef Tan zondagavond al in reactie op de suggesties die Verlinde deed in de uitzending.

Nu heeft de presentator besloten aangifte te doen van laster. Dat werd hem eerder al door diverse oud-gasten van het programma aanbevolen via sociale media.

In de Shownieuws-uitzending van zondagavond zei Verlinde dat niet alleen bij The voice of Holland een onveilige omgeving gecreëerd werd, maar dat het bij meerdere RTL-programma's misging. Zaterdag liet RTL weten The Voice voorlopig niet uit te zenden. Dat gebeurde nadat BNNVARA onderzoek had gedaan naar seksueel ongepast gedrag van meerdere mannen met een hoge functie.

Tan ontkent dat er bij hem sprake was van ongepast gedrag: hij zegt alle gasten, zowel mannen als vrouwen, na afloop een appje te hebben gestuurd om ze te bedanken. "Verder niets te maken met The Voice."