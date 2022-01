Linda de Mol heeft haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken, laat ze maandag in een verklaring weten. Rietbergen raakte de afgelopen dagen in opspraak wegens ongepast gedrag achter de schermen bij The voice of Holland, waarbij hij bandleider was.

"Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet", schrijft De Mol op LINDA.nl.

"Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten."

Rietbergen lichtte De Mol in 'met grote schaamte'

Rietbergen liet zaterdag weten zijn werkzaamheden bij The voice of Holland neer te leggen, nadat het BNNVARA-programma BOOS een reportage had gemaakt over misstanden bij het programma. Die wordt donderdag uitgezonden op YouTube.

Hij gaf toe dat hij een aantal jaar geleden "meerdere contacten van seksuele aard" had met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Rietbergen zei dat zijn opdrachtgever hem op zijn gedrag had aangesproken en dat hij ervoor in therapie is gegaan.

De Mol had sinds 2007 een relatie met Rietbergen. Ze gingen eerder al enige tijd uit elkaar, wat volgens de verklaring van Rietbergen te maken had met zijn gedrag op de werkvloer. Hij schreef in zijn verklaring dat hij zijn vrouw er "met grote schaamte" van op de hoogte had gebracht dat hij op zijn werk op zijn gedrag was aangesproken.

"De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd, heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is", schreef hij hierover.

De Mol zegt nu in haar verklaring niet op de hoogte te zijn geweest van alle beschuldigingen die nu naar buiten komen.