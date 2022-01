De betrokkenen bij de nalatenschap van Prince zijn na jaren discussiëren tot een overeenkomst gekomen over de waarde van de erfenis van de zanger. Die is nu vastgesteld op 156,4 miljoen dollar (137 miljoen euro).

Begin vorig jaar liet de Amerikaanse belastingdienst IRS weten nog zo'n 33 miljoen dollar tegoed te hebben van de erven van Prince. De bank die de nalatenschap van de in 2016 overleden zanger beheert, zou zijn vermogen hebben ondergewaardeerd. Deze Comerica Bank & Trust had het imperium van de zanger op 82,3 miljoen dollar getaxeerd, maar de IRS beweerde dat de erfenis 163,2 miljoen dollar en dus bijna het dubbele waard was.

De IRS, Comerica en andere betrokkenen zijn nu dus tot een akkoord gekomen, waardoor volgens Variety de verdeling van het vermogen van Prince eindelijk kan beginnen. De zanger bleek geen testament te hebben opgesteld. Daardoor meldden een kleine dertig mensen zich die beweerden familie van de muzikant te zijn. Na stamboom- en DNA-onderzoek stelde een rechter vast dat de meesten van hen geen aanspraak konden maken op de miljoenen die Prince achterliet.

Een jaar na de dood van Prince werden zes erfgenamen aangewezen: zijn zus Tyka Nelson en zijn vijf halfbroers en -zussen. De drie jongste erfgenamen, van wie een is overleden, hebben zich al laten uitkopen door muziekuitgeverij Primary Wave Music, meldt Variety. Die onderneming krijgt, als alle belastingschulden zijn verrekend, de helft van de erfenis. De andere helft gaat naar de drie oudere erfgenamen.