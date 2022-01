Gordon is van plan om zaterdag de deuren van zijn drie horecazaken in Amsterdam en Blaricum te openen, vertelt hij vrijdag op Instagram.

"Ik heb besloten om als horecaondernemer vanaf morgen open te gaan", zegt Gordon. "Dat heeft puur te maken met het feit dat de situatie onhoudbaar is, zowel zakelijk als voor de gehele maatschappij."

"Ik weet dat dit misschien een oproep is tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik kan alleen maar zeggen dat alles beter is dan dit, want dit kan niet meer. Dit is niet meer te verantwoorden."

De tv-persoonlijkheid vertelt dat hij acht jaar bezig is als horecaondernemer en heeft gezien hoe zijn bedrijven "te gronde gaan". Hij laat weten dat hij de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een berichtje heeft gestuurd, waarin hij haar heeft verteld dat hij zijn horecazaken opent.

Volgens Gordon antwoordde Halsema dat ze de nationale regelgeving moet handhaven. De zanger heeft daar begrip voor, maar vindt ook dat deze regelgeving niet alleen voor Noord-Holland kan gelden "als Zuid-Limburg toestaat dat er horecagelegenheden opengaan".

Hiermee doelt Gordon op burgemeesters uit Zuid-Limburg die horeca en cultuurinstellingen zaterdag de ruimte willen geven om van 10.00 tot 20.00 uur open te gaan.

Gordon hoopt dat collega-ondernemers zijn voorbeeld volgen en vindt het prima als de politie of de Mobiele Eenheid (ME) zijn twee zaken in Amsterdam en zijn onderneming in Blaricum sluiten. "Ik weiger op te geven waar ik al die jaren voor heb gewerkt."