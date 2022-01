Zangeres Brandy Norwood is aangeklaagd door een modeontwerper om een ring ter waarde van 45.000 dollar (ruim 39.000 euro) die ze zou zijn kwijtgeraakt, meldt TMZ donderdag.

Norwood zou de ring hebben geleend van modeontwerper Elle B. Mambetov. In documenten ingezien door TMZ claimt de ontwerper dat de stylist van Norwood haar had benaderd, omdat ze kleding en sieraden wilde lenen voor de uitreiking van de American Music Awards.

De zangeres, onder andere bekend van het nummer The Boy is Mine, heeft de ring uiteindelijk niet gedragen en ook niet teruggegeven, vertelt de modeontwerper. Ze wil Norwood aanklagen omdat ze "financiële verliezen en emotionele trauma's heeft geleden".

Een woordvoerder van de zangeres ontkent in een verklaring alle betrokkenheid. "Brandy heeft de ring nog nooit gezien en weet niet of deze ooit in haar buurt is geweest. De ring is nooit een onderdeel van haar look voor het evenement geweest."