Art Rooijakkers heeft voor de tweede keer in korte tijd een poliep op zijn stembanden. De presentator kan daardoor voorlopig geen radio- en theaterprogramma's meer maken, meldt hij vrijdag op Instagram.

"Eigenlijk had ik hier een potje willen vloeken, want verdomme, mijn stemproblemen zijn nog niet voorbij. Ik heb weer een poliep. En dus moet ik de komende maanden rustig aan doen met mijn stem", schrijft hij in het bericht.

Begin september vertelde de presentator in De Coen en Sander Show dat hij last had van een poliep. Hier werd hij eind september aan geopereerd.

Rooijakkers laat weten niet helemaal stil te hoeven zitten. "Ik kan gelukkig wel tv blijven maken, maar radio en theater kan de komende tijd niet. Dat is flink balen! Maar wie weet kom ik wel beter terug en komt die droom om operazanger te worden alsnog uit."