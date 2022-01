Ye, voorheen bekend als Kanye West, zou in de nacht van woensdag op donderdag bij een geweldsmisdrijf in Los Angeles betrokken zijn geweest. De rapper zou op straat een mannelijke fan hebben geduwd en geslagen, meldt TMZ donderdag.

In een video die de entertainmentsite deelt, is een schreeuwende Ye te zien. Het is niet bekend wat tot het agressieve gedrag van de artiest heeft geleid.

Ye was op dat moment samen met zijn nieuwe vriendin Julia Fox. Ze zouden daar een nachtclub hebben bezocht. De rapper is niet gearresteerd en zijn woordvoerder wil het nieuws niet bevestigen. De politie doet onderzoek.

Volgens TMZ kan Ye bij een veroordeling maximaal zes maanden cel opgelegd krijgen.