Boef is op 1 januari 2022 vader geworden, zo laat hij donderdagmiddag via Instagram weten. De 28-jarige rapper had nog niet bekendgemaakt dat hij een kind verwachtte en benadrukt dat dit de eerste en laatste keer is dat hij iets over zijn dochter deelt.

Boef, die voluit Sofiane Boussaadia heet, vertelt dat zijn vriendin en dochter "hartstikke gezond" zijn.

"Ik wil dat zij in volledige anonimiteit kan opgroeien, zodat zij zelf later de keuze kan maken of ze bekendheid wil of niet. Ik zal dan ook geen interviews geven of vragen beantwoorden en ik vraag iedereen om dit te respecteren", schrijft de artiest, die de naam van zijn dochter niet deelt.

Boef is ruim anderhalf jaar samen met zijn vriendin, die hij ontmoette in een restaurant. "Ze is Belgische, studeert pedagogiek en wil een eigen nagelsalon", vertelde hij vorig jaar april in LINDA. "Ze is geen carrièrevrouw, dat zou ook niet werken met mijn leven, maar ze wil wel gewoon haar eigen geld verdienen. En moeder worden."

Destijds had de artiest nog niet de wens om snel vader te worden. "Omdat ik zeker wil weten dat wij voor altijd samenblijven, moeten we wat meer tijd nemen om te zorgen dat we er allebei helemaal klaar voor zijn."