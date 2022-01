Een geheel nieuwe garderobe, een bijzondere fotoshoot: Julia Fox wordt door Ye helemaal voorbereid op een toekomst als zijn vriendin. De rapper en de actrice hebben er inmiddels een paar dates op zitten en de relatie lijkt nu serieuzer te worden. In Nederland deed de naam Julia Fox niet meteen een belletje rinkelen, maar ze werkt al lange tijd aan haar filmcarrière.

De half Italiaanse en half Amerikaanse Fox wordt op 2 februari 1990 geboren in in het Italiaanse Milaan. Op jonge leeftijd verhuist ze naar New York, waar ze een turbulente jeugd beleeft. Als ze zeventien jaar oud is, overleeft ze ternauwernood een overdosis. In diezelfde tijd start ze haar 'acteercarrière': ze werkt als dominatrix. Later zegt ze dat de rollenspellen die ze in die tijd moest spelen om mannen op te winden, de basis hebben gelegd voor haar acteercarrière.

Fox kan van alles: naast acteren is ze modeontwerper, schrijft ze en heeft ze een eigen film geregisseerd. Met een vriendin heeft ze een gebreide kledinglijn, waar Iggy Azalea en Lindsay Lohan fan van zijn, en ze schrijft columns voor diverse outlets. In 2015 staat ze model voor Playboy en ze maakt twee fotografieboeken: PTSD en Symptomatic of a relationship gone sour: Heartburn/Nausea.

De creativiteit komt ook terug in de materialen die Fox gebruikt in haar projecten. Zo heeft ze een multimediale tentoonstelling gemaakt, met de titel R.I.P. Julia Fox, waarin ze schilderijen laat zien die ze met haar eigen bloed heeft gemaakt. "Je moet je pijn zien als jouw cadeau. Als het je lukt van iets heel negatiefs iets heel positiefs te maken, ben je goed bezig."

Filmliefhebbers kennen Fox mogelijk van haar rol in Uncut Gems. In de populaire film met een hoofdrol voor Adam Sandler is Fox te zien als zijn minnares. Die rol is haar op het lijf geschreven: Fox is een goede vriendin van een van de twee regisseurs en hij liet de rol speciaal voor haar schrijven. Het betekende haar eerste grote rol en leverde haar veel lof op.

Naast actrice, schrijver, filmmaker en kunstenaar is Fox ook nog moeder. Op 17 januari 2021 werd ze de trotse ouder van zoon Valentino. In 2018 trouwde ze met piloot Peter Armetiev, die ook de vader van Valentino is, maar de twee zijn al langere tijd uit elkaar.

Ye is nog niet officieel gescheiden van Kim Kardashian, maar heeft Fox wel al de gebruikelijke introductie in zijn leven gegeven. De rapper heeft er een handje van zijn (potentiële) partners helemaal naar zijn voorkeur vorm te geven: zo veranderde de kledingstijl van Kardashian rigoureus toen hij een nieuwe garderobe voor haar kocht. Bij Fox lijkt hij nu hetzelfde van plan.